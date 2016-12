Usa2012, spunta Donald Trump

00:57

- Il miliardario Donald Trump è pronto a correre per la Casa Bianca come indipendente se i repubblicani sceglieranno il "candidato sbagliato". A lasciare aperta la porta a un'eventuale discesa in campo del miliardario è lo stesso Trump: "Se volessi farlo avrei gente preparata ma preferirei che i repubblicani scegliessero qualcuno in grado di vincere e riprendere le redini del Paese e far tornare l'America grande".