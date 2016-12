Gb, cadavere in un bosco della residenza reale

foto Ansa 08:43 - La polizia del Norfolk sta indagando sul ritrovamento dei resti di un cadavere nel bosco della residenza reale di Sandringham, dove la famiglia reale sta trascorrendo le vacanze natalizie. Nella località c'è anche la regina Elisabetta. A riferire il macabro rinvenimento è stata la rete britannica SkyNews. - La polizia del Norfolk sta indagando sul ritrovamento dei resti di un cadavere nel bosco della residenza reale di Sandringham, dove la famiglia reale sta trascorrendo le vacanze natalizie. Nella località c'è anche la regina Elisabetta. A riferire il macabro rinvenimento è stata la rete britannica SkyNews.

Non ci sono particolari sull'età e sul sesso del cadavere, e nemmeno si sa ancora da quanto tempo si trovasse nel bosco. Un residente del posto ha detto al Daily Telegraph che in queste ore la località viene controllata 24 ore al giorno dalla polizia, che non lascia avvicinare nessuno al sito in cui è stato ritrovato il corpo.



Nessun commento è stato rilasciato dall'ufficio stampa della Regina, a Buckingham Palace, che si è limitato a poche parole: "E' un affare della polizia di Norfolk".



Il luogo del macabro ritrovamento si trova soltanto a un miglio di distanza dalla residenza reale. Nei dintorni ci sono fattorie, boschi e un parco. E la famiglia reale proprio nella sua tenuta di Sandringham ha trascorso le festività e qui rimarrà fino a febbraio.