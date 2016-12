India, bimba uccisa per sacrificio

23:05

- Una bambina di sette anni è stata rapita e massacrata in India per un sacrificio propiziatorio. Alla piccola è stato asportato il fegato per garantirsi un abbondante raccolto. Teatro della barbarie la provincia di Bijapur, nello stato di Chattiisgarh. La bimba era scomparsa ad ottobre e i suoi resti smembrati erano stati trovati una settimana dopo. Per il sanguinoso rituale sono stati arrestati due uomini.