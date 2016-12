Italiano 31enne ucciso dalla moglie in Florida

foto hernandotoday.com 19:46 - Un italiano di 31 anni, Alan Biraghi, nato e cresciuto a Campione d'Italia (Como) e da anni trasferito negli Stati Uniti, è stato assassinato dalla moglie a Spring Hill, in Florida. Il fatto risale alla vigilia di Natale, ma lo si è appreso soltanto oggi. La moglie Karen, una 40enne americana, ha confessato l'omicidio, ammettendo di avergli sparato alla testa perché stanca degli abusi del marito. - Un italiano di 31 anni, Alan Biraghi, nato e cresciuto a Campione d'Italia (Como) e da anni trasferito negli Stati Uniti, è stato assassinato dalla moglie a Spring Hill, in Florida. Il fatto risale alla vigilia di Natale, ma lo si è appreso soltanto oggi. La moglie Karen, una 40enne americana, ha confessato l'omicidio, ammettendo di avergli sparato alla testa perché stanca degli abusi del marito.

La donna avrebbe sparato mentre Biraghi stava riposando sul divano di casa, poi ha chiamato i soccorsi e ha confermato il racconto allo sceriffo della contea. Alan Biraghi e la moglie lavoravano entrambi in Florida come corrieri. A Campione d'Italia vivono il padre della vittima, Romolo Biraghi, croupier in pensione del Casino' e fondatore di una radio locale nell'enclave italiana, e la sorella, mentre la madre vive da tempo all'estero. Non si sa ancora se la salma sarà rimpatriata.