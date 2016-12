foto Ap/Lapresse 18:30 - Ondata di incendi a Los Angeles: da venerdì sarebbero oltre 55 i roghi appiccati nella zona di Hollywood. La polizia ha arrestato un uomo sospettato di essere il piromane. Secondo quanto riportato dai media locali, l'uomo appiccava il fuoco a macchine parcheggiate nei pressi di case, lasciando che le fiamme si propagassero verso gli edifici circostanti. - Ondata di incendi a Los Angeles: da venerdì sarebbero oltre 55 i roghi appiccati nella zona di Hollywood. La polizia ha arrestato un uomo sospettato di essere il piromane. Secondo quanto riportato dai media locali, l'uomo appiccava il fuoco a macchine parcheggiate nei pressi di case, lasciando che le fiamme si propagassero verso gli edifici circostanti.

Nella macchina dell'uomo è stato ritrovato materiale incendiario. Non è ancora chiaro se il sospettato sia la stessa persona le cui immagini, riprese da una telecamera di sorveglianza, erano state diffuse domenica dalla polizia.



Nei 55 roghi non si sono registrate vittime: solo un pompiere è rimasto ferito nella fase di spegnimento in uno degli incendi. Decine però le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni.