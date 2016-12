Siria,Lega Araba: "Regime si fermi"

14:44

- "Nelle città siriane si spara ancora. Il cessate il fuoco deve essere immediato e completo per assicurare la protezione dei civili", lo ha detto il segretario della Lega Araba, in una conferenza stampa al Cairo trasmessa dalla tv "al Arabiya". Intanto i Comitati di coordinamento locali degli attivisti anti-regime riferiscono che oggi nel Paese sono state uccise, per mano dell'esercito di Assad, almeno 8 persone: 6 civili e 2 soldati disertori.