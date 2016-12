Protesi seno contenevano sostanze mai testate

foto Afp Correlati Protesi Pip, la denuncia da Caracas

Protesi seno, 20 ammalate di tumore 10:29 - Le protesi mammarie difettose dell'ormai fallita società Pip di Seyne-su-Mer, vicino a Marsiglia, contenevano un gel al silicone al quale era stato aggiunto almeno un tipo di additivo impiegato nell'industria petrolchimica mai testato per quello specifico settore merceologico. Lo fa sapere l'emittente radiofonica francese Rtl, che si è procurata l'elenco dei materiali utilizzati per le protesi.

Additivi usati per il carburante

Tra gli additivi impiegati dalla Poly Implant Prothese (Pip) figurano baysilone, silopren e rhodorsil, cioè resine comunemente utilizzate per produzioni diversificate quali quelle di carburanti, gomma, computer e anche alimenti, ma mai sperimentate, nè tanto meno approvate per uso clinico.



Se era già noto che gli impianti sotto accusa, a rischio rottura molto più elevato rispetto alla media e sospettati di essere potenzialmente cancerogeni, racchiudevano gel al silicone industriale, peraltro non omologato dalle autorità competenti, al posto di quello compatibile con l'utilizzo medico, dieci volte più costoso, si scopre solo ora il ricorso a veri e propri additivi chimici.



Per questo sia l'ambiente medico sia i legali delle signore rimaste vittime di problemi fisici chiedono che le protesi rimosse siano sottoposte ad approfondite analisi di laboratorio.