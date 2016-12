Video shock in Siria, giovani picchiati e frustati

13:40 - Picchiati ripetutamente a colpi di bastone e cavo elettrico dai soldati dell'esercito lealista siriano: è la sorte di due giovani di una località della regione meridionale di Daraa, ripresi in un filmato amatoriale pubblicato su internet. "Non abbiamo armi, ve lo giuro, non abbiamo armi!", implora inutilmente uno dei due ragazzi nella speranza di non essere bastonato.

Il video, di cui non compare la data ma solo il luogo di realizzazione - Nuayma, villaggio vicino a Daraa - è stato presumibilmente ripreso da un soldato lealista o da un membro delle forze di sicurezza di Damasco mentre due suoi colleghi, in divisa militare, uno con un berretto e l'altro con l'elmetto, si accaniscono con un bastone e con un cavo elettrico usato come una frusta, contro due giovani in abiti civili.



Il filmato, pubblicato sul canale Youtube di Ugarit, una delle piattaforme mediatiche degli attivisti antiregime, mostra i giovani, col volto coperto dalle loro stesse maglie e accucciati a terra, proteggersi con le mani e supplicare i militari.