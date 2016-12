India,10 bambini morti in incidente

13:30

- Dieci bambini tra i cinque e gli otto anni sono morti in un incidente stradale alla periferia di Ambala, in India. I bimbi stavano viaggiando su uno scuolabus, che si è scontrato con un camion per la scarsa visibilità dovuta alla nebbia. E' morto anche l'autista del minibus, mentre altri venti ragazzi sono rimasti feriti, come riferisce l'agenzia di stampa Press trust of India.