Pace israelo-palestinese,si riparte

- Il negoziatore palestinese Saeb Erekat e Isaac Molho, inviato del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, si vedranno domani ad Amman nel primo e atteso colloquio ufficiale dopo vari mesi. L'appuntamento è stato fortemente voluto dal re di Giordania Abdullah II e dall'inviato del Quartetto Tony Blair, come incontro preliminare per fissare un'agenda per i negoziati di pace.