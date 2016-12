foto Afp 10:29 - E' ripreso questa mattina, al Cairo, il processo al deposto presidente egiziano, Hosni Mubarak, arrivato in aula in ambulanza. Mubarak, 83 anni, rischia la pena di morte per l'accusa di aver dato l'ordine alle forze di sicurezza di sparare sulla folla durante le rivolte dello scorso inverno, causando la morte di 850 persone. - E' ripreso questa mattina, al Cairo, il processo al deposto presidente egiziano, Hosni Mubarak, arrivato in aula in ambulanza. Mubarak, 83 anni, rischia la pena di morte per l'accusa di aver dato l'ordine alle forze di sicurezza di sparare sulla folla durante le rivolte dello scorso inverno, causando la morte di 850 persone.

Mubarak è entrato nell'aula di tribunale, nella scuola di polizia alla periferia del Cairo, in barella, proveniente dall'ospedale militare, dov'è detenuto.



Nel processo, iniziato il 3 agosto, interrotto per tre mesi e ripreso il 28 dicembre, l'ex rais è imputato insieme al suo ex ministro dell'interno, Habib al-Adli. E' anche accusato di corruzione: accusa estesa anche ai suoi due figli Alaa e Gamal e all'uomo d'affari Hussein Salem, fuggito in Spagna.