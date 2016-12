foto Reuters 17:41 - Sfidando per l'ennesima volta Usa e Occidente, l'Iran ha "eseguito con successo" il lancio di due missili a lungo raggio, durante l'ultimo giorno di esercitazioni nel Golfo Persico. Lo hanno comunicato fonti ufficiali della marina iraniana. "Oggi abbiamo testato il lancio del Qader e del Nour", ha detto alla tv di Stato il comandante Mahmoud Mousavi. - Sfidando per l'ennesima volta Usa e Occidente, l'Iran ha "eseguito con successo" il lancio di due missili a lungo raggio, durante l'ultimo giorno di esercitazioni nel Golfo Persico. Lo hanno comunicato fonti ufficiali della marina iraniana. "Oggi abbiamo testato il lancio del Qader e del Nour", ha detto alla tv di Stato il comandante Mahmoud Mousavi.

Da 10 giorni l'Iran sta conducendo un'esercitazione navale nel Golfo Persico, dopo aver minacciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, passaggio obbligato di tutte le rotte petrolifere dal Golfo, in un crescendo di tensione con l'Occidente.



In questi giorni Teheran ha annunciato e poi smentito almeno una volta il lancio-test dei suoi missili balistici a lungo raggio, in grado di colpire Israele e le basi Usa, e domenica ha annunciato il collaudo avvenuto di un missile terra-aria.



Pesanti critiche sono arrivate dalla Francia, secondo la quale i test missilistici dell'Iran nel Golfo Persico sono "un segnale molto brutto indirizzato alla comunità internazionale". "Siamo dispiaciuti", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri francese, Bernard Valero, riferendosi alle operazioni annunciate da Teheran "nel quadro delle esercitazioni militari attualmente condotte dal Paese".