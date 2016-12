Usa, strage in città dei Navy Seals

23:32

- Quattro persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta nelle prime ore del nuovo anno in un condominio di Coronado, paesino della California dove hanno sede i Navy Seals. La polizia si è recata sul posto dopo aver risposto a una chiamata d'emergenza al 911 e ha trovato un uomo morto per ferite d'arma da fuoco all'ingresso e i corpi di due uomini e una donna all'interno. Non è chiaro se tra le vittime ci siano militari.