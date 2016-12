Stuprata, sopravvive in un bosco

22:49

- Una turista australiana 23enne è sopravvissuta per tre giorni in un bosco della Patagonia argentina mangiando insetti e frutta dopo essere stata picchiata e violentata. Emma Kelly è stata trovata ferita e seminuda da un uomo del luogo. La ragazza, amante del trekking e della natura, è stata bloccata e aggredita da uno sconosciuto dopo essersi addentrata in uno dei boschi della zona.