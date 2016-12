Israele-Palestina, riprende dialogo

20:11

- I negoziatori israeliani e palestinesi si incontreranno martedì in Giordania, dopo oltre un anno di stallo, per affrontare gli ostacoli principali che bloccano la ripresa delle trattative di pace, cioè sicurezza, insediamenti israeliani e confini. L'ultima volta i delegati si erano visti a settembre 2010, quando Israele rifiutò di rinnovare il congelamento dell'espansione delle colonie a Gerusalemme Est e in Cisgiordania.