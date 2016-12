Voto Egitto, i militari accelerano

19:55

- La giunta militare al potere in Egitto ha deciso di anticipare al 22 febbraio l'ultimo giorno dei ballottaggi delle elezioni legislative. La conclusione delle operazioni di voto in tre tornate, iniziate il 28 novembre, era prevista per il 12 marzo. La camera bassa potrà riunirsi per la prima volta il 28 febbraio. Nelle precedenti tornate c'era stato il trionfo dei partiti islamisti.