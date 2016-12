Dakar 2012, muore un motociclista argentino

foto Dal Web 18:59 - Comincia con una tragedia l'edizione 2012 della Dakar. Nel corso della prima tappa della gara, che si corre tra Mar del Plata e Santa Rosa della Pampa, ha perso la vita un motociclista argentino. La vittima si chiamava Jeorge Boero e aveva 38 anni. - Comincia con una tragedia l'edizione 2012 della Dakar. Nel corso della prima tappa della gara, che si corre tra Mar del Plata e Santa Rosa della Pampa, ha perso la vita un motociclista argentino. La vittima si chiamava Jeorge Boero e aveva 38 anni.

Il motociclista è deceduto per le ferite riportate dopo una caduta durante la prima frazione della corsa che dal '79 ha lasciato una scia interminabile di sangue. Nel 2005 sulle strade della Dakar era morto un italiano, il pilota Fabrizio Meoni.



Per Boero non sono batati i soccorsi tempestivi: la sua è stata l'ultima tragedia che si è verificata sulle strade della Dakar. Il motociclista argentino è caduto a due chilometri dal traguardo della prima tappa della 33esima edizione della Dakar, una speciale di 57 km tra le dune di sabbia lungo l'oceano Atlantico, nei pressi di Necochea.



"Dopo la caduta il pilota è stato vittima di un arresto cardiaco - hanno fatto sapere gli organizzatori . E' stato soccorso cinque minuti dopo l'incidente dal personale medico della corsa presente a bordo di un elicottero. Ma non è stato possibile rianimarlo ed è morto durante il trasferimento in ospedale".



Boero, che correva su una Beta, aveva già partecipato una volta alla Dakar, nel 2011, ed era stato costretto a ritirarsi alla sesta tappa dopo una caduta a un chilometro dall'arrivo a Iquique, in Cile. Boero nell'incidente era finito in un burrone e aveva dovuto aspettare i soccorsi più di otto ore.



L'ultimo post su Twitter: pronto a dare tutto

"Auguri, sono pronto a dare tutto". E' questo l'ultimo messaggio scritto via Twitter dal motociclista morto. "Auguri a tutti. Grazie per i vostri messaggi, sono pronto a dare tutto. Ciò che non uccide ci rafforza". Questo sottolineava Boero nel testo, salutando gli amici che lo hanno aiutato a partecipare alla gara.