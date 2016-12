Ungheria,da oggi nuova Costituzione

14:52

- In Ungheria è entrata in vigore oggi la nuova Costituzione, fortemente voluta dal premier Viktor Orban. La Carta, dai marcati toni nazionalistici, introduce riforme molto controverse della Banca centrale, della giustizia e della legge elettorale. Per Guy Verhofstadt, presidente dei Liberali all'Europarlamento, la nuova Carta è il "cavallo di Troia di un sistema politico più autoritario basato sulla perpetuazione del potere di un solo partito".