Capodanno in Pakistan, tre morti

- Almeno tre persone sono morte, colpite da proiettili vaganti sparati in aria durante i festeggiamenti del Capodanno a Karachi, in Pakistan, in festeggiamenti che hanno fatto decine di feriti. Per il resto, la gente nella grande metropoli ha festeggiato radunandosi soprattutto sul panoramico lungomare di Clifton Beach per assistere agli spettacoli di fuochi d'artificio