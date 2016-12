Capodanno a New York con Lady Gaga e il sindaco Bloomberg

foto Reuters Correlati FOTO

11:16

- Lady Gaga e il sindaco della città, Michael Bloomberg, sono stati i padrini del Capodanno 2012 di New York. Loro hanno azionato la sfera luminosa che, come ogni hanno, è discesa sulla folla a mezzanotte a Times Square per salutare l'anno nuovo liberando migliaia di coriandoli. Centinaia di migliaia hanno atteso la cerimonia, favoriti quest'anno da temperature insolitamente miti, Circa 10 gradi. In azione anche i dimostranti di Occupy.