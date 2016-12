NordCorea esalta leader Kim Jong-Un

08:10

- Il regime nordcoreano ha esortato la popolazione a difendere "fino alla morte" il nuovo leader Kim Jong-Un, secondo quanto si legge in un editoriale pubblicato oggi sulla stampa ufficiale, che fissa anche la linea politica per il 2012. "L'intero partito, l'intero esercito e l'intero popolo devono avere la ferma convinzione di diventare scudi umani per difendere Kim Jong-Un fino alla morte", si legge.