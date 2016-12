Chavez: "Grazie a Cina e Russia"

00:34

- "Grazie a Dio esistono la Cina e la Russia". Il ringraziamento arriva dal presidente venezuelano, Hugo Chavez, durante il discorso di fine anno trasmesso a reti unificate. Pechino, ha spiegato, "ci ha concesso prestiti per oltre 30 miliardi di dollari" e "senza Mosca non avremmo nemmeno i fucili". Chavez ha anche affermato che il 2012 "sarà il miglior anno per il Paese" e che lui vincerà "per Ko" alle presidenziali di ottobre.