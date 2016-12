Afghanistan, salgono a 47 gli italiani caduti

foto Afp 18:41 - Si allunga la lista dei nostri soldati che hanno perso la vita nella missione Isaf in Afghanistan iniziata nel 2004. - Si allunga la lista dei nostri soldati che hanno perso la vita nella missione Isaf in Afghanistan iniziata nel 2004.

Il 25 ottobre 2012 un blindato Lince italiano viene attaccato in Afghanistan: tra i nostri militari a bordo del convoglio uno, il caporale Tiziano Chierotti, viene ferito gravemente e muore alcune ore più tardi.



Il 25 giugno 2012 un carabiniere muore e altri due restano feriti in un'esplosione in un campo addestrativo della polizia afghana, ad Adraskan. La vittima è il carabiniere scelto Manuele Braj, 30 anni, di Galatina (Lecce), effettivo al 13° Reggimento "Friuli Venezia Giulia".



Il 24 marzo 2012 il sergente Michele Silvestri, 33enne in forza al 21° Genio Guastatori di Caserta, resta ucciso durante un attacco a colpi di mortaio contro la base avanzata "ICE" in Gulistan, nel settore sud-est dell'area di responsabilità italiana.



Il 23 settembre 2011 tre paracadutisti della Folgore muiono in un incidente stradale nei pressi di Herat. Le vittime sono il tenente Riccardo Bucci,in servizio presso il Reggimento lagunari Serenissima di Venezia; il caporal maggiore scelto Mario Frasca, in servizio presso il Quartier Generale del Comando delle Forze operative terrestri di Verona e il caporal maggiore Massimo Di Legge, in servizio presso il Raggruppamento Logistico Centrale di Roma.



Il 25 luglio 2011 un alpino viene ucciso e altri due restano feriti in uno scontro a fuoco nella valle di Bala Murghab, nell'ovest dell'Afghanistan durante un'operazione congiunta tra militari italiani e forze di sicurezza locali.



Il 14 luglio 2011, nel tentativo di disinnescare un ordigno, è rimasto ucciso il 28enne Roberto Marchini: era un geniere-paracadutista dell'ottavo reggimento guastatori di Legnago, in provincia di Verona. Il giovane era originario di Viterbo. Il 2 luglio perdeva la vita il caporalmaggiore scelto Gaetano Tuccillo. Prima di lui, il 4 giugno, era stata la volta del tenente colonnello dei carabinieri Cristiano Congiu, intervenuto per difendere una donna americana, era stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, nella Valle del Panshir. Il 28 febbraio, invece, era stato il tenente Massimo Ranzani a perdere la vita per l'esplosione di un ordigno esplosivo a nord di Shindand. E ancora, il 28 gennaio, il caporal maggiore scelto Luca Sanna era stato ucciso a colpi d'arma da fuoco.



Ma è il 2010 l'anno più nero: 13 morti

Il 31 dicembre, nell'avamposto 'Snow', nella valle del Gulistan, aveva perso la vita il 24enne caporal maggiore Matteo Miotto. E, il 19 ottobre, quattro alpini vittime rimangono vittime di un'imboscata: i caporal maggiore Sebastiano Ville, 27 anni, Gianmarco Manca, 32 anni, Marco Pedone, 23 anni e Francesco Vannozzi, 26 anni. Ancora, il 17 settembre, muore l'incursore Alessandro Romani, raggiunto da colpi di arma da fuoco in un attentato nella provincia di Farah. Il 28 luglio, un'esplosione nei pressi di Herat uccide Mauro Gigli e Pierdavide De Cillis, specialisti del Genio impegnati in operazioni di disinnesco di un ordigno. In maggio Massimiliano Ramadù e Luigi Piscazio. In giugno Francesco Saverio Positano e forse suicida muore un militare in luglio. A febbraio viene ucciso Antonio Colazzo.



9 uccisi nel 2009

Il 15 ottobre un militare del Quarto Reggimento alpini paracadutisti muore in un incidente stradale avvenuto sulla strada che unisce Herat a Shindad. E, il 17 settembre sei militari muoiono in un attentato suicida a Kabul, rivendicato dai talebani. Le vittime, del 186esimo Reggimento Paracadutisti Folgore di stanza a Kabul, sono Antonio Fortunato, Matteo Mureddu, Davide Ricchiuto, Massimiliano Randino, Roberto Valente e Gian Domenico Pistonami. Il 14 luglio muore, invece, in un attentato a 50 chilometri da Farah, il caporalmaggiore Alessandro Di Lisio, 25 anni. Paracadutista dell'Ottavo Genio Guastatori della Folgore, faceva parte di un team specializzato nella bonifica delle strade. Il 15 gennaio alla trsite lista si aggiunge Arnaldo Forcucci, maresciallo dell'Aeronautica.



2 caduti nel 2008

Il 21 settembre un malore uccide ad Herat il caporalmaggiore Alessandro Caroppo, 23 anni, dell'Ottavo reggimento bersaglieri di Caserta. Il 13 febbraio il maresciallo Giovanni Pezzulo, 44 anni, del Cimic Group South di Motta di Livenza cade durante un attacco. L'attentato avviene a una sessantina di chilometri da Kabul, nella valle di Uzeebin, mentre i militari italiani sono impegnati in attività di distribuzione di viveri e vestiario alla popolazione della zona. Rimane ferito anche il maresciallo Enrico Mercuri.



E altri 2 nel 2007

Il 24 novembre muore in un attentato suicida nei pressi di Kabul il maresciallo capo Daniele Paladini, 35 anni. Altri tre militari rimangono feriti. Il 4 ottobre si spegne al Policlinico militare del Celio l'agente del Sismi Lorenzo D'Auria, gravemente ferito durante un'operazione delle forze speciali britanniche per cercare di liberarlo. Due giorni prima, D'Auria era stato sequestrato assieme a un altro sottufficiale del servizio di sicurezza militare e a un collaboratore afgano.



Nel 2006 il numero delle vittime si innalza a 6

Il 26 settembre perdono la vita i caporalmaggiori Giorgio Langella, 31 anni, e Vincenzo Cardella, in seguito all'esplosione di un ordigno lasciato lungo una strada nei pressi di Kabul. I due militari appartenevano alla 21esima compagnia del Secondo Reggimento alpini di Cuneo. Il 20 settembre 2006 muore in un incidente stradale, a sud di Kabul, il caporalmaggiore Giuseppe Orlando, 28 anni. Faceva parte della 22/a compagnia del Secondo Reggimento alpini di Cuneo. Il 2 luglio il tenente colonnello Carlo Liguori, 41 anni è stroncato da un attacco cardiaco ad Herat. Il 5 maggio, in seguito all'esplosione di un ordigno lasciato lungo una strada nei pressi di Kabul, muoiono il tenente Manuel Fiorito, 27 anni, e il maresciallo Luca Polsinelli, 29 anni, entrambi del Secondo Reggimento Alpini. I due soldati si trovavano a bordo di due veicoli blindati "Puma", a sud-est della capitale afgana, quando sono stati investiti dall'esplosione.



Nel 2005 sono due i soldati morti

L'11 ottobre muore il caporalmaggiore capo Michele Sanfilippo, 34 anni. Sanfilippo, effettivo al Quarto Reggimento Genio Guastatori di Palermo, ferito con un colpo alla testa, partito accidentalmente, nella camerata del battaglione Genio a Kabul. Il 3 febbraio 2005 l'ufficiale di Marina Bruno Vianini, 42 anni, perde la vita nello schianto di un aereo civile sul quale viaggiava, tra Herat e Kabul.



Uno nel 2004

Il 3 ottobre il caporal maggiore Giovanni Bruno, 23 anni, del Terzo reggimento alpini, è vittima di un incidente stradale mentre si trova a bordo di un mezzo dell'esercito nel territorio di Sorobi, a 70 chilometri da Kabul. Nell'incidente rimangono feriti altri quattro militari.