Arrivate a Tokyo le salme delle vittime giapponesi attacco a Dacca

Sono rientrate a Tokyo nelle prime ore del mattino le salme dei sette cittadini giapponesi rimasti uccisi nell'attacco terroristico al ristorante di Dacca, in Bangladesh. Ad attenderli una delegazione che includeva il ministro degli Esteri Fumio Kishida, l'ambasciatore del Bangladesh in Giappone Rabab Fatima e il capo dell'Agenzia giapponese di cooperazione internazionale, per la quale alcune delle vittime lavoravano nel Paese del sudest asiatico.