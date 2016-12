Arriva il database Panama Papers, online i 360mila nomi di persone e società coinvolte

Un vero e proprio motore di ricerca online sui dati che, spiega il consorzio, fanno parte dell'indagine, costituendo la più ampia diffusione di informazioni sulle compagnie offshore e sulle persone che vi stanno dietro, compresi i nomi, se disponibili, dei veri proprietari di questa strutture opache. Il database offre anche informazioni su oltre 100mila società offshore che il consorzio giornalistico aveva già scoperto in una sua indagine del 2013.



Ma i nuovi dati non sono che una parte dei Panama Papers, una miniera di oltre 11,5 milioni di documenti usciti dallo studio legale di Panama Mossack Fonseca, uno dei maggiori creatori di compagnie, trust e fondazioni difficili da identificare.



L'Icij non pubblica tuttavia la totalità dei dati e non rivela documenti grezzi o informazioni personali di massa: il database contiene una grande quantità di informazioni sui proprietari delle compagnie, sui loro delegati e intermediari ma non rende noti conti bancari, carteggi mail e transazioni finanziarie contenute nei documenti relative alle 214mila società offshore, create in 21 giurisdizioni, dal Nevada a Hong Kong fino alle isole Vergini.



Saranno visibili solo informazioni su società, amministratori e beneficiari, mentre non saranno accessibili i documenti interni dello studio legale, i conti bancari e le centinaia di migliaia di email da cui si ricavano indicazioni importanti per ricostruire le architetture societarie offshore.



Il caso Panama Papers riguarda gli 11,5 milioni di documenti resi noti grazie a un'inchiesta giornalistica svolta a livello internazionale da 378 giornalisti, appartenenti a testate di diversi Paesi, associate nel "International Consortium of Investigative Journalists". Per l'Italia, il lavoro è stato svolto in esclusiva dall'Espresso.



Il dossier copre un periodo compreso tra gli anni Settanta e il 2016, ed e' composto di una cartella per ogni societa' di comodo, che contiene e-mail, contatti, trascrizioni e documenti digitalizzati. Nel fascicolo sono contenute milioni di e-mail, file in formato database, pdf, immagini, file di testo e file in altri formati.