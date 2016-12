Arresto Salah, Renzi: sono contento

"La polizia belga ha arrestato Salah. Sono contento. Penso alle famiglie delle vittime, cominciando da quella di Valeria Solesin". Lo scrive il premier Matteo Renzi nella Enews. "Tutto risolto, dunque? Ovviamente no. La minaccia terroristica esiste e resiste dappertutto, anche in Europa, anche in Italia. Dunque è fondamentale non abbassare la guardia, investendo sugli strumenti tecnologicim sulla sicurezza, sulle forze di polizia".