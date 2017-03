Arresto manifestanti in Russia, Usa e Ue: violata democrazia, liberateli tutti

Gli Usa si dicono preoccupati per l'arresto di Navalny ad un anno dalle elezioni presidenziali russe, alle quali il blogger ha annunciato di voler partecipare, e intendono "seguire la situazione".



"Governo deve sostenere libertà di pensiero" - "I russi, come tutti, meritano di avere un governo che sostiene la libertà di pensiero, la trasparenza e un governo trasparente e responsabile, una uguaglianza di trattamento davanti alla legge e la possibilità di esercitare i loro diritti senza temere rappresaglie", ha sottolineato il portavoce del Dipartimento di Stato, il cui segretario Rex Tillerson volerà a Mosca a breve, anche per preparare un eventuale incontro tra Putin e Trump.



Dura condanna anche da parte dell'Europa - L'Ue ha chiesto alla Russia di liberare "senza indugio i manifestanti pacifici" fermati durante la manifestazione. "Le operazioni di polizia nella Federazione Russa, che hanno cercato di disperdere le manifestazioni e hanno arrestato centinaia di cittadini, fra cui il leader dell'opposizione Alexei Navalny, hanno impedito di esercitare le loro libertà fondamentali, fra cui la libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, che sono iscritte nella Costituzione russa", ha affermato un portavoce dell'Ue in un comunicato.



Indignazione anche in Italia, con qualcuno che esce fuori dal coro - E' il caso di Matteo Salvini che in un'intervista alla Stampa difende il governo russo. "È l'ennesima montatura mediatica - dice il segretario della Lega Nord - Io sono per la libertà di pensiero. E sono sempre per le manifestazioni autorizzate. Ma non mi sembra che questa sia stata autorizzata". E ancora: "Mi sono informato sul personaggio in questione - spiega - un blogger anti-Putin, venduto come leader dell'opposizione ma che, secondo le stime, avrebbe solo il 3%. Insomma, è uno dei tanti che si oppone a Putin. È come se in Italia Nicola Fratoianni (segretario di Sinistra Italiana, ndr) fosse considerato l'anti-Renzi".