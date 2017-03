Arresto manifestanti in Russia, Mosca: non violeremo nostre leggi

"Non possiamo essere d'accordo con questo appello e non possiamo prenderlo in considerazione. Gli obblighi di fronte al Consiglio d'Europa non comportano la necessità di violare la nostra legislazione interna". Queste le parole del portavoce di Putin, Dmitri Peskov, circa gli appelli del Consiglio d'Europa e degli Usa a rilasciare le persone fermate durante le manifestazioni di domenica in Russia, tra cui il blogger anti Putin Alexiei Navalny.