Arresto in Germania, polizia: esplosivo è stesso tipo di Parigi

Il rifugiato siriano arrestato in Germania dopo che nel suo appartamento a Chemnitz, in Sassonia, sono stati trovati esplosivi "pianificava attentati simili per portata a quelli di Bruxelles e Parigi". Lo ha affermato il ministro dell'Interno tedesco, Thomas de Maiziere. L'esplosivo sarebbe del tipo "Tatp" e quindi "potrebbe corrispondere" a quello utilizzato in Francia e in Belgio, ha spiegato il capo della polizia sassone.