Arresti media, Usa contro Turchia

"Come alleati e amici della Turchia, chiediamo alle autorità turche di assicurare che le loro azioni non violino la libertà di stampa e le fondamenta democratiche del Paese". Questa la nota del Dipartimento di Stato Usa che sta seguendo i raid in Turchia contro i media. I raid e gli arresti "vanno contro i valori europei e gli standard a cui la Turchia aspira di fare parte", ha detto l'Alto Rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini.