Arrestato per frode Martin Shkreli, l'uomo "più odiato degli Usa"

Martin Shkreli è diventato tristemente famoso per aver aumentato del 5.000% il costo di un farmaco . Ora si torna a parlare di lui per un'altra vicenda. Il manager è stato arrestato dall'Fbi di Manhattan con l'accusa di frode. Avrebbe venduto delle azioni di una società di cui era amministratore delegato, la Retrophin , per pagare dei debiti.

Shkreli, 32enne imprenditore nel settore farmaceutico, è stato allontanato dalla società Retrophin e gli altri membri del consiglio d'amministrazione gli hanno fatto causa. L'arresto però non ha nulla a che vedere con l'aumento del prezzo della pillola per i malati di cancro e di Aids.



In realtà la Retrophin, fondata nel 2011 e abbandonata nel 2014 da Shrekli che poi si dedicherà alla Turing Pharmaceuticals e al Daraprim, si comportava come le altre attività del manager e fece notizia per aver aumentato il prezzo del Thiola, un farmaco contro una rara complicazione dei calcoli renali, da un dollaro e mezzo a 30.



Martin Shkreli finora ha sempre rigettato le accuse sostenendo che sono del tutto infondate oltre ad aver risposto alla Retrophin che i 65 milioni di dollari chiesti per lui sono spiccioli. Ma il rischio maggiore per il manager è la possibilità di essere interdetto dall'amministrazione di società quotate.