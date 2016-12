00:14 - Il potente narcoboss brasiliano Luiz Claudio Machado è stato arrestato in Paraguay. Temerario, violento e sanguinario, era ritenuto l'autore di assalti armati in stile militare contro la polizia. Più conosciuto come "Marreta", Machado è boss della principale gang criminale di Rio de Janeiro, Comando Vermelho, ed era uno dei banditi più ricercati dal Brasile.