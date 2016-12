Armi facili negli Usa, bimbo di tre anni spara e uccide la sorella di nove

Ennesima tragedia delle armi negli Stati Uniti. Un bimbo di 3 anni ha sparato e ucciso la sorella di 9 anni. E' successo in un sobborgo di Birmingham, in Alabama. Il piccolo aveva trovato la pistola, carica, su un comodino. La ragazzina, colpita alla testa, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Aperta un'inchiesta, tutti i parenti presenti nell'abitazione sono stati interrogati.