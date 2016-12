Arizona, donna nuda arrestata in casa da 2 agenti:"Mi sono sentita molestata"

"Mi sono sentita molestata". Così Esmeralda Rossi di Chandler, in Arizona, dopo che due poliziotti sono entrati in casa sua per arrestarla mentre era nuda, avvolta solo da un asciugamano. La donna era sotto la doccia quando gli agenti hanno suonato alla porta del suo appartamento perché avevano ricevuto una segnalazione telefonica su una discussione all'interno dell'edificio.