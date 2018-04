Arizona: 150 uomini della Guardia nazionale a confine con il Messico

Settimana prossima l'Arizona invierà circa 150 membri della Guardia nazionale al confine col Messico. Lo ha annunciato via Twitter il governatore Doug Ducey, due giorni dopo che Trump ha detto di voler dispiegare da 2000 a 4000 uomini della Guardia nazionale per proteggere la frontiera dall'immigrazione clandestina. Anche il Texas si sta preparando a mandare truppe mentre la California per ora frena.