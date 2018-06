Argentina, via libera dal board del Fmi a prestito da 50 mld dollari

Via libera del board del Fondo monetario internazionale al prestito da 50 miliardi di dollari in tre anni per l'Argentina. Il piano proposto dalle autorità di Buenos Aires punta a "rafforzare l'economia riportando fiducia sul mercato tramite un programma macroeconomico che riduce i bisogni di finanziamento del Paese, instrada il debito in una traiettoria di calo e rafforza l'indipendenza della banca centrale", mette in evidenza il Fmi.