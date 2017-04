Argentina: "Venezuela fuori controllo, timori di nuovi scontri"

La situazione in Venezuela "sta chiaramente andando fuori controllo" e la possibilità di "uno scontro fra civili rende necessarie nuove iniziative". Lo ha detto il ministro degli Esteri argentino, Susana Malcorra. Dopo i recenti episodi di violenza in Venezuela, Malcorra ha detto che "cominciano ad esserci anche saccheggi, e noi sappiamo cosa vuol dire avere gente disperata per le strade", alludendo alla crisi del 2001 nel suo Paese.