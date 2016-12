Argentina, svolta nel caso Nisman

Nuova svolta nell'inchiesta sulla morte del pm argentino Alberto Nisman. Un giudice ha denunciato la procuratrice che ha seguito per prima il caso, accusandola di aver ignorato testimonianze cruciali. Nisman fu trovato morto nel gennaio del 2015 poche ore prima di una sua denuncia in Parlamento contro Cristina Kirchner, accusata di aver tramato per escludere la pista iraniana dalle indagini sull'attentato del 1994.