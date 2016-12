Argentina sotto shock: 16enne stuprata a morte

Un cadavere di fronte all'ospedale di Mar del Plata , in Argentina . I medici della struttura hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo. Il corpo privo di vita apparteneva a una ragazza di 16 anni , stuprata e poi impalata a morte. Inizialmente, si pensava che il decesso fosse causato da overdose, ma poi gli esiti dell'autopsia non hanno lasciato dubbi sulla sua tragica fine. Per il delitto, avvenuto la notte dell' 8 ottobre , sono stati arrestati tre uomini.

Inizialmente, il corpo non presentava segni di violenza. Il medico legale che l'ha analizzato ha poi individuato le cause: la ragazza è stata stordita da un cocktail di droghe fattole ingerire con la forza, per essere successivamente violentata e impalata. Proprio quest'ultima aggressione l'avrebbe portata alla morte.



Perfino il medico legale è rimasto sconvolto da una fine tanto cruda, così come tutta l'Argentina: tante le marce di solidarietà contro il femminicidio e la violenza sulle donne organizzate dopo la morte della ragazza. La sua pagina Facebook è diventata "Remembering Lucia Perez Montero", per mantenere vivo il suo ricordo anche dopo il tragico epilogo.



Gli arrestati sono due ragazzi di 23 e 41 anni, Matías Farías e Juan Pablo Offidani, noti alle forze dell'ordine come spacciatori. Il terzo è invece stato fermato più tardi ed è sospettato di aver aiutato i due a nascondere i segni di violenza sul corpo della ragazza, lavandolo e rivestendolo: si tratta un uomo di 61 anni.