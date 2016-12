Argentina, Scioli il più votato

Secondo gli exit poll Daniel Scioli, candidato peronista del "Frente para la Victoria", come atteso sarebbe stato il più votato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Argentina. Non è però ancora certo se abbia vinto al primo turno (con almeno il 40% dei voti e un distacco superiore al 10%) sul candidato del centro-destra, Mauricio Macri, oppure se i due si affronteranno al ballottaggio il 22 novembre come annunciato dallo staff di Macri.