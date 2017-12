Argentina, ricerche sommergibile a 477 metri di profondità

La marina argentina fatto sapere che le ricerche del sottomarino San Juan, disperso da 17 giorni, si concentrano in un punto a 477 metri di profondità, dove una nave scientifica ha rilevato una "deformazione nel profilo del fondo" del mare. Il portavoce Enrique Balbi ha spiegato che per le ricerche sarà usato un sottomarino russo privo di equipaggio, ma non ci sono speranze di trovare ancora in vita i marinai del San Juan.