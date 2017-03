Argentina, ressa a un concerto: 2 morti e una decina di feriti

Due persone sono morte e almeno una decina sono rimaste ferite a Olavarría, nella provincia di Buenos Aires. È successo durante un concerto del cantante Indio Solari, allo stadio "La Colmena", quando le circa trecentomila persone arrivate per assistere alla performance hanno iniziato ad accalcarsi verso il palco. Il procuratore Susana Alonso ascolterà come testimone anche il cantante argentino per ricostruire la vicenda.