Argentina, rapinano un negozio con il bambino in braccio

Evidentemente non erano riusciti a trovare una baby sitter e così una coppia di rapinatori ha portato anche il bimbo in missione. Le telecamere a circuito chiuso di un negozio di Buenos Aires, in Argentina, hanno ripreso l'incredibile scena. Due persone con in braccio un bambino hanno minacciato il proprietario del locale con una pistola e hanno preso l'incasso di oltre 4mila euro.