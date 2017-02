Argentina, procura Buenos Aires indaga su accordo governo-Poste

Un pm di Buenos Aires ha aperto un'inchiesta sul presidente argentino Mauricio Macri a causa di un accordo tra il governo e le Poste, che negli anni '90 facevano parte di un gruppo controllato dal padre del Capo dello Stato, Franco Macri. Al centro delle accuse, che riguardano anche il ministro per le comunicazioni Oscar Aguad, c'è in sostanza il condono dei debiti nel periodo in cui la società era controllata da Franco Macri.