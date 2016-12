Argentina, preso trafficante droga

Un uomo "con passaporto italiano" che aveva con sé oltre 10mila pasticche di ecstasy e 500 dosi di lsd, proveniente da Bruxelles via Francoforte in un volo Lufthansa, è stato arrestato all'aeroporto di Buenos Aires: Lo rende noto in un comunicato la dogana argentina. La droga, incluso un litro e mezzo di ketamina liquida nascosta in una bottiglia di champagne, è stata trovata nel doppio fondo di una valigia.