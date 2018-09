Argentina, migliaia in piazza a Buenos Aires contro austerity

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Buenos Aires e a La Plata per protestare contro le misure di austerità adottate dal governo argentino per ridurre la spesa pubblica e sostenere così gli accordi raggiunti con l'Fmi. Nel mirino degli organizzatori, in particolare, la politica di licenziamenti, applicata soprattutto nel settore pubblico.