Argentina, incriminata per corruzione l'ex presidente Cristina Kirchner

L'ex presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, è stata incriminata dal giudice istruttore nell'ambito dello scandalo noto come "Quaderni della corruzione". Per la Kirchner è stata chiesta la revoca dell'immunità parlamentare per arrestarla. Il giudice sospetta che sia stata responsabile, con il marito Nestor Kirchner, presidente fino al 2007, di un sistema di corruzione in cui i capi di impresa versavano tangenti in cambio di commesse pubbliche.