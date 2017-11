Argentina, haitiano bloccato 6 giorni in aeroporto come in "The Terminal"

Ha “vissuto” all’aeroporto internazionale Fisherton di Rosario, in Argentina, proprio come Tom Hanks nel film The Terminal (ambientato, però, all'aeroporto di New York). Per sei giorni. È la storia di Fremont Herns, un 48enne haitiano, studente di Scienze politiche a Rosario. Ha perso l’aereo che lo avrebbe riportato a casa, perché, presentandosi al check-in, ha scoperto di avere il visto scaduto. Per questo inconveniente, è rimasto bloccato nel terminal dell’aeroporto, ormai quasi senza denaro. Ora la comunità haitiana a Rosario gli ha trovato una sistemazione provvisoria. Lo riporta La Nacion.