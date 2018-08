Argentina, governo valuta depenalizzazione per donne che abortiscono

Dopo il no del Senato argentino all'aborto legale, il governo valuta di promuovere la depenalizzazione per le donne nell'interruzione volontaria di gravidanza, inserendola nel progetto di riforma del codice penale che sarà inviato al Congresso. Lo rende noto il quotidiano argentino Clarin. L'aborto continuerà a essere un reato ma le donne non verrebbero più perseguite, mentre rimarrebbero le pene per medici, chirurghi e farmacisti.