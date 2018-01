Argentina, drink gratis alle donne in intimo: il Comune chiude un night club

Un'idea originale che attraeva un ampio pubblico maschile e che, nello stesso tempo, sicuramente non dispiaceva nemmeno ai proprietari. Un night Club in provincia di Buenos Aires, il Casa Bellha club, offriva bevande gratis a donne e ragazze che si presentavano al bancone in intimo. I filmati degli streap tease soo diventati in poco tempo virali e il destino del locale è stato la chiusura. Il segretario del governo comunale ha però dichiarato che il motivo ufficiale della cessazione dell'attività è stata "la mancanza di documentazione e la data di scadenza". La polizia sta indagando su ciò che avveniva nel night: alcuni parlano infatti di veri e propri atti sessuali compiuti dalle donne.